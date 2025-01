TÄNA DELFI TV-s | Selg vastu seina! Kalev/Cramo vajab Dijoni vastu hädasti võitu

Valitseval Eesti meistril on eurosarja veerandfinaali pääs enda kätes: täna tuleb Kalevi spordihallis alistada Dijon vähemalt nelja punktiga ja järgmisel kolmapäeval Oradea (Rumeenia) ükskõik millise skooriga. Kui Kalev täna võidab, võõrustatakse Oradead Unibet Arenal, kaotuse korral Kalevi hallis. Võimalused edasi pääseda jäävad alles ka siis, kui Dijoni võidetakse vähem kui nelja punktiga, aga sel juhul tuleb loota, et Dijon kaotab viimases voorus kodus Thessaloniki PAOK-ile.

„Dijon on rünnakul Europe Cupi üks paremaid meeskondi. Nende komplekteeritus on väga hea, eriti rünnakule mõeldes. Kõigil positsioonidel on kaks meest erinevate oskustega. See on kogenud meeskond, mängivad targalt,“ iseloomustas Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula.