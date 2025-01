Kalev/Cramo on tähtsa euromängu eel peaaegu terveks saanud. Rannula: kõik algab meie energiast

Valitseval Eesti meistril on kõik enda kätes: homme tuleb Kalevi spordihallis alistada Dijon (Prantsusmaa) vähemalt nelja punktiga ja järgmisel kolmapäeval Oradea (Rumeenia) ükskõik millise skooriga. Kui Kalev homme võidab, võõrustatakse Oradead Unibet Arenal, kaotuse korral Kalevi hallis. Võimalused edasi pääseda jäävad alles ka siis, kui homme võidetakse vähem kui nelja punktiga, aga sel juhul tuleb loota, et Dijon kaotab viimases voorus kodus Thessaloniki PAOK-ile.

Paljude Kalev/Cramo tänavuse hooaja mängude eel on üks peamisi teemasid vigastused. Nüüd pole põhjust sellel pikemalt peatuda, sest kahtlane seis on ainult tsentril Patrick Tapel. Peatreener Heiko Rannula sõnul segab teda suure varba trauma. Mingid minutid peaks Tape Dijoni vastu tegema, küsimus on selles, kui efektiivne Elevandiluuranniku koondislane on ja kuidas ta vastu peab.

„Ei jäänud hea mulje. Eks seal olid objektiivsed põhjused ka. Oli tunne, et on vaja need mängud kuidagi ära mängida. Läti reis ja kaks mängu järjest on nagunii rasked. Kõige tähtsam, et jäime terveks, aga mängulise poole pealt midagi hästi ei olnud,“ rääkis Rannula.