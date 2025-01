Selver x TalTech sai Tartu Bigbanki üle magusa võidu. Toobal: uus sidemängija tõi meile positiivset energiat

„Kui me oleme varasemalt erinevate asjadega kimpus olnud - mitte ainult sidemängija osas -, siis täna oli platsi kõrval hea olla. Me ei kukkunud ära. Kui ka Tartu ette läks, siis me tulime enda serviseeriatega mängu tagasi ja selle pealt ka lõpuks võitsime. Olime servijoone taga julged, mis peabki kodusaalis olema meie trump,“ sõnas Toobal.

Samas ei julge Toobal veel teatada, meeskond ongi nüüd justkui ümbersündinud ja siit edasi läheb kõik lepase reega. „Mõni võibolla hüppaks ja kargaks, aga ma ühe mängu pealt ei julge sellist järeldust teha. Usun endiselt, et meid viib edasi protsess. Ütlesin meestele ka, et see, kui tuleb uus sidemängija ja keegi veel pingilt, ei tähenda, et me kohe paremad oleme. Meil on vaja selle ümber ehitama hakata,“ lisas Toobal.