OTSE DELFI TV-s | Uue sidemängijaga Selver x TalTech ja Tartu Bigbank selgitavad võitja otsustavas geimis

Põhiturniir saab läbi järgmisel pühapäeval ja tabeliliidrina läheb eelviimasele nädalale vastu Tartu Bigbanki meeskond, kes on suutnud 15 mänguga koguda 26 punkti. Selver x TalTechil on koos 12 punkti ja sellega ollakse viimasel real.

Põhiturniiri võitu jahib lisaks Tartule ka Pärnu Võrkpalliklubi, kes on tabelis teisel kohal 34 punktiga, ent neil on Tartust ka mäng rohkem peetud. Kolmas on 23 punktiga Võru Barrus Võrkpalliklubi, neljas 22 punktini jõudnud Riia Robežsardze, viies 21 punktiga Jekabpilsi Luši ja kuues14 silmaga Ezerzeme/Daugavpilsi Ülikool.

Tallinna klubi peatreener Andres Toobal saab üle pika aja meeskonnas tunda positiivseid märke. Äsja liitunud uus sidemängija Howard Garcia on kaasa teinud kaks pallitrenni.

„Selle pealt tundub, et tal kvaliteeti on ja vaikselt on meeskonda sisse sulandumas. See on meie jaoks positiivne asi. Püüame ta ka homseks [tänaseks] üles anda, iseasi, kas kohe mängu paneme, aga et oleks see võimalus olemas. Muus osas hakkame ka vaikselt võistkonna nägu minema, Lincoln Williams teeb trennis vaikselt kaasa ja on positiivseid märke. Liigume asjadega õiges suunas,“ sõnas Toobal, kes ei saa siiski kasutada tempomees Ian Parishit, keda vaevab seljahäda.

„Olime vahepeal suures mõõnas ja see hakkab õnneks mööda saama. Peame igas allesjäänud mängus maksimaalselt pingutama, olema võitluslikud ja püüdma oma kvaliteeti tõsta,“ lisas peatreener.

Bigbanki juhendaja Alar Rikberg tõdeb, et tänase vastase puhul on palju teadmatust.

„Seal neid muutujaid jagub – neil on uus sidemängija, lisaks on neil kaks leegionäri, kes vigastustega väljas on olnud. See teeb meie jaoks ettevalmistuse keeruliseks, aga proovime olla valmis ka jooksvalt reageerima asjadele. Eriti sidemängija puhul, sest temast ei tea suurt midagi. Aga kindel on see, et Selveri mõõn on möödas, seda näitas nende eelmine mäng Pärnuga, kus nad osutasid kõva vastupanu ja usun, et nad on praegu vägagi konkurentsivõimelised,“ sõnas Rikberg.

Oma meeskonna osas on Rikbergil samuti mõned küsimärgid. „Operatsioonist taastuv Jack Williams on trennis tagasi, aga mitte 100% valmis. Ta on meil olemas, aga platsile pääsemine pole kindel. Vaatamata kõigele on meie eesmärk põhiturniir ära võita ükskõik, kuidas, võtame mäng mängu haaval. Tahame finaalipäevaks koduväljaku eelist saada ja teeme selle nimel tööd,“ lisas ta.

Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega