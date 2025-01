OTSE DELFI TV-s | Eurohooaega jätkav Kalev/Cramo vajab Rumeenia klubi vastu hädasti võitu

Kalev/Cramo on teises ringis M-grupis kahe vooru järel ainsana võiduta. Kalevlastel on seni kirjas kaotused kreeklaste Thessaloniki PAOK-ilt (71:79) ja Prantsusmaa klubilt Dijonilt (93:96). Seega vajab Heiko Rannula tüüritav tiim edasipääsulootuste tõstmiseks täna kindlasti võitu.

Viimati mängis Kalev/Cramo laupäeval. Siis alistati Eesti-Läti liiga raames kodusaalis Riia Zelli 79:67. Patrick Tape oli selles matšis meeskonna resultatiivseim mängija, visates 21 punkti. Küsimusele, kas eelmise mängu head hoogu ja resultatiivsust on võimalik kuidagi ka järgmisesse mängu kanda, vastas Patrick Tape, et seda on võimalik teha säilitades oma ettevalmistuses järjepidevust. „Vaatan videolt nii enda kui ka vastaste mängu ning otsin viise, kuidas efektiivsem olla,“ sõnas Tape.

Vastastest rääkides lisas ta, et nende trumbiks on kogenud tagamängijad, kes suudavad ise skoorida ning ka teistele võimalusi luua. „Võtmekohaks saab olema meie kaitsemäng, eriti katete puhul,“ ütles Patrick. Tähtsale mängule vastu minemine pole Tape hinnangul siiski kerge – pikkadele meestele on lennureisid väsitavad, 10 palli skaalal hindas ta reisi raskuseks 8,5 palli. „Me teame, et ees on tähtis mäng, aga me proovime mitte üle mõelda ning mängida enesekindlalt ja vabalt,“ sõnas ta lõpetuseks.