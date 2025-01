Kalev/Cramo mänedžer värskete liitujate tagamaadest: saame ise ka aru, et niisama pole mõtet eurosarjas tilbendada

Valitseva Eesti meistri nimekirjas on tänase seisuga 15 pallurit, mis on igati soliidne arv. Reaalne inimjõud on napim: Kasper Suuroru hooaeg sai detsembri alguses põlvetrauma tõttu läbi, endiselt on vigastuspausil Hugo Toom ja Kaspar Kitsing. Muresid on viimastel kuudel tekkinud ka teistel. Täitsa omaette teema on ameeriklase Arik Smithiga.