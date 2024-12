DELFI VIDEO | Sõudeergomeetril matsu pannud EOK peasekretär Kristo Tohver: sporti tuleb teha mõistuse, mitte jõuga

„Tegelikult tulimegi siia rohkem lihtsalt osalema ja vaatama, kuidas läheb. Need alad olid tõesti sellised, mida me tavaelus ei tee. Väga lõbus ja naljakas oli. Mulle väga meeldis,“ rääkis Jefimova võistluse järel Delfile.

Jefimova paariline Tohver tunnistas, et tundis EOK esindajana 17-aastase ujuja kõrval kohustust ennast heast küljest näidata. „Minu roll oli siin etendada seda, kuidas tavainimene tippsportlastega hakkama saab. Õnneks oli mul nii tugev partner, kes vedas meid neljandale kohale,“ sõnas Tohver.

Viiendal võistlusalal koges Tohver ärevat momenti, kui tema sõudeergomeeter läks suure jõu rakendamise järel katki. Mis juhtus? „Tead, liiga palju rumalalt kasutatud jõudu. Ma just mõtlesin, et see võiks meile selline hea ja sobiv ala olla. Aga näed, tõmbasin liiga kõvasti ja tõmbasin ennast tooli pealt maha. Sporti tuleb teha mõistusega, mitte jõuga,“ vastas Tohver.