DELFI VIDEO | Võidukad Novosjolov ja Lehis ootamatust trumpalast: meile tuli ka üllatusena, et nii sitked oleme

„Igal aastal oleme võidu järgi tulnud, aga sel aastal õnnestus. Seekord oleme kodus - ilmselt koduseinad aitasid ka,“ rääkis Novosjolov Delfi videointervjuus. Nende koduklubi Le Glaive’i ruumid asuvad just T1 keskuses.

„Meile endale tuli ka üllatusena, et nii sitked oleme,“ meenutas Novosjolov ühte kolmest alavõidust, Honda köieveost. „Auto tõmbamine oli üllatuslik, mulle meeldis see väga. See võiks järgmisel aastal ka kavas olla,“ lisas Lehis.