Venemaa jalgpalliliidu president maailmameistrivõistlustest: loodan, et järgmisel aastal toimub pööre

Pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukrainas 2022. aastal, keelustasid paljud organisatsioonid vene sportlaste osalemise rahvusvahelistel võistlustel, kirjutab Inside The Games. Suvistel Pariisi olümpiamängudel said mõned Venemaa ja Valgevene sportlased võistelda neutraalse lipu all. Novembris lubas aga Rahvusvaheline Ujumisliit nende riikide ujujatel Budapesti maailmameistrivõistlustel osaleda. Jällegi toimus see neutraalse lipu all. Lisaks teatas sarnasest võimalusest Rahvusvaheline Uisuliit.

Djukov sõnas, et mainitud meetmed on märk muutuvast olukorrast. „Muutus on õhus ja loodan, et järgmisel aastal toimub pööre, mis võimaldab kõigil meie rahvusmeeskondadel ja klubidel naasta rahvusvahelisele areenile,“ ütles ta. Selleks, et Venemaa maailmameistrivõistlustel osaleda saaks, peaksid Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA ja Euroopa jalgpalliliit UEFA tühistama 2022. aasta veebruaris kehtestatud keelu, mis venelased ja valgevenelased praegu tšempionaatidelt kõrvale jätab.

Venelaste jaoks on oluline aga see, et olukord muutuks enne kvalifikatsiooniturniiri algust. Valikmängud algavad 2025. aasta 21. märtsil. „Nii kaua, kuni mängud pole alanud, on lootust. Oleme näinud, et üksiksportlased on rahvusvahelistel võistlustel osalenud ja see on positiivne märk,“ sedastas Djukov.

2026. aasta FIFA maailmameistrivõistlused toimuvad 2026. aasta 11. juunist 19. juulini Kandas, Mehhikos ja USA-s. Need on esimesed maailmameistrivõistlused, kus osaleb varasema 32 asemel 48 meeskonda.

