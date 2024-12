Heina koduklubi Real Valladolidiga püsimajäämise eest heitlev Valencia vallandas jõulude eel peatreeneri

Tänavu võitleb klubi taas kõrgliigasse püsimajäämise eest. 17 vooru järel on nad tabelis 19. kohal, täpselt Heina koduklubi Valladolidi ees. Mõlemal klubil on 12 punkti, kuid Valencial on üks mäng vähem peetud. Kümmekond päeva tagasi läksid kaks võistkonda ka omavahel vastamisi, Valladolid noppis siis 1:0 võidu. Kahe võistkonna ees asub 18. kohal Espanyol 15 punktiga.