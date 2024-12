Dopingu tarvitamisega vahele jäänud Ukraina tippjalgpallur: olen täielikus šokis!

Teisipäeva ennelõunal saabus teade, et Chelsea ja Ukraina jalgpallikoondise ääreründaja dopinguproovist leiti keelatud aine mildronaati jälgi, mis on rahvusvahelise antidopinguliidu (WADA) keelatud ainete nimekirjas olnud alates 2016. aastast. Kui Mudrõki B-proov samuti positiivne on ja ta dopingu tarvitamises süüdi mõistetakse, ähvardab teda kuni nelja-aastane võistluskeeld.

Mudrõk ise eitab kategooriliselt keelatud aine tarbimist. „See on täielik šokk, kuna ma pole kunagi teadlikult keelatud ainet tarbinud ega rikkunud ühtegi reeglit. Teen oma meeskonnaga tihedat koostööd, et välja selgitada, kuidas selline olukord juhtuda võis,“ kirjutas Mudrõk Instagramis. „Tean, et ma pole midagi valesti teinud ja loodan, et olen peagi väljakul tagasi.“