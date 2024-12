Dopinguskandaal: Ukraina jalgpallitäht andis positiivse proovi. Londoni Chelsea: mängija eitab keelatud ainete teadlikku kasutamist

Väidetavalt leiti 23-aastase ääreründaja proovist mildronaati jälgi, mis on rahvusvahelise antidopinguliidu (WADA) keelatud ainete nimekirjas olnud alates 2016. aastast. Kui Mudrõki B-proov samuti positiivne on ja ta dopingu tarvitamises süüdi mõistetakse, ähvardab teda kuni nelja-aastane võistluskeeld.Tribuna.com on kommentaari saamiseks pöördunud ka Mudrõki ja tema agendi poole, aga pole veel vastust saanud.

Teisipäeva keskpäeval tuli pressiteatega välja Chelsea jalgpalliklubi. Võistkonna kodulehel kinnitati, et Inglismaa jalgpalliliit on nendega hiljuti ühendust võtnud seoses probleemse leiuga Mudrõki ühest rutiinsest dopinguproovist.

„Mõhhailo on kategooriliselt eitanud, et on kunagi teadlikult keelatud aineid kasutanud. Nii mängija kui klubi teevad uurijatega koostööd, et jõuda kahtlase leiu põhjusteni,“ seisis klubi avalduses. Chelsea lisas, et sel teemal rohkem kommentaare ei jaga.