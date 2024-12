TalTechi kohutav seeria jätkus ka Riia Zelli vastu

Riia Zelli jätkab turniiritabelis 13 võidu ja kolme kaotusega teisel kohal. TalTechil on käsil aga äärmiselt raske periood, kuna viimased viis mäng on kõik kaotatud. Seejuures on viiest kaotusest koguni neli olnud vähemalt 20-punktilised: novembri lõpus jäädi Kalev/Cramole alla 75:109 ning detsembris on kaotatud 48:78 Valmierale ja 71.94 Pärnule. Turniiritabelis ollakse kuue võidu ja üheksa kaotusega 11. kohal.