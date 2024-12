DELFI FOTOD | Rae Spordikool krooniti esimest korda naiste karikavõitjaks. „See on meie klubile väga oluline!“

Esimeses geimis jäi Rae kiirelt 1:5 maha, aga keerulisest seisust suudeti välja tulla. „Ootasime, et sellised asjad võivad juhtuda. Meil oli läbi räägitud, et esimesed punktid, mis võivad vastastele minna, pole katastroof. Mäng on pikk, esimese viie minutiga see ei lõppe.“

Neljandat aastat tegutseva klubi loots märkis, et mängu eel eraldi ei mõeldud sellele, et nüüd on võimalus esimene suurem karikas võita. Teisisõnu, lisapinget võistkonnal peal polnud. „Tänane mäng oli eraldi üksus ja keskendusime ainult sellele.“

Tatrik märkis, et võtmehetkeks oli kolmanda geimi lõpp. Rae tuli seal raskest seisust välja, päästis 23:24 seisul ühe geimpalli ning kallutas vaatuse lõpuks enda kasuks 27:25. Nii läks Rae matši 2:1 juhtima ning neljandas geimis haarati kiirelt ohjad.

„Maria Säästla tuli väga hästi sisse, lõi head servi ja tõi kaitses paar palli ära. Paljuski tänu tema heale tööle me kolmanda geimi võitsimegi,“ tunnustas peatreener sportlast. Rae juhtis vahepeal juba 19:10, aga lubas vastased siiski nelja punkti kaugusele (19:23 ja 20:24). „Kui 24. punkt ära tuli, siis polnud enam kahtlust. Samas oleme varasemalt suutnud 17:10 tüüpi eduseise maha ka mängida. Tänagi polnud see neljandas enam kaugel, aga meil õnnestus siiski ära lõpetada.“

Rae Spordikool/Viastoni jaoks on senine hooaeg kulgenud edukalt. Balti liigas on 11-st mängust võidetud üheksa, millega ollakse tabelis teisel kohal. Eesti meistrivõistluste raames on võistkond täiseduga liider. „Mängijad on terved olnud, mis on kõige tähtsam. Oleme vahepeal pidanud treeningutel järele andma, sest mänge on palju. Meil oli periood, kus mängisime 10 päevaga kuus mängu. Siis ei saa täie mahuga treenida, vaid tuleb kuskilt järele anda,“ märkis Tatrik.

Peatreener tänas ühtlasi kohale sõitnud Rae klubi fännirühma. „Müts maha nende ees, lust on nii mängida,“ jätkas Tatrik. „Kui neli aastat tagasi alustasime, oli saalis 20-30 oma inimest: vanemad, sõbrad, tuttavad. Nüüd käib regulaarselt mängudel 150-200 inimest, mis on naiste mängude kohta väga hea tulemus.“

Vaata ka Raigo Tatriku ja Liis Kiviloo teleintervjuud!

Rae võitu 13 punkti panustanud nurgaründaja Silvia Pertens tõdes, et kolmanda geimi emotsionaalne võit mängis karikavõidus suurt rolli. „Saime sealt hea emotsiooni ja hoo sisse. Mul on tõsiselt hea meel, et suutsime karikavõidu koju tuua! See on meie klubile väga oluline, aga TalTechi võim sellega veel ümber pööratud ei ole. Pikk hooaeg on veel ees,“ tõdes ta.