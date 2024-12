Viktor Levada ei toeta tänasel päeval Klavani kandidatuuri: hetkel pole Pohlakule alternatiivi

„Teine asi, mis on väga oluline, on meeskond, ja seda ei saa kolme kuuga kokku. Seetõttu eelistan täna Aivar Pohlakut. Ja kui minu käest küsida, kes võiks olla edukas president, siis see on üks inimene: Urmas Sõõrumaa! Tema vastab kõigile ülalpool loetletud kriteeriumitele. Ta ei pruugi jalgpallist palju teada, kuid ta on spordiga väga hästi kursis ja tal on suured spordiorganisatsioonides töötamise kogemused ning olen kindel, et tal on meeskond, kes talle järgneks,“ usub Levada.