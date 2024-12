DELFI VIDEO | Ragnar Klavan: nägin jalgpalliliidu juhatuses olles nüansse, mis suunasid mind presidendiks kandideerima

Kuigi Klavan ei tutvustanud konkreetset programmi, olid pressikonverentsil tema peamised märksõnad „innovatiivsus“ ja „koostöö“. „Sõna „innovatiivsus“ puhul hakkame kohe mõtlema, kas toome sisse tech-vidina ja liigume kiirrongina FIFA top-50 suunas. Minu jaoks pole innovatsioon see, vaid see on koostöö, kus parimad inimesed tulevad keskkonnas kokku ja mõtlevad innovatiivsete suundade peale. See pole tehnoloogia ega IT-maailm, kuigi ka seal on palju asju, mida saame parandada. Põhisõnum on koostöö, sest meil pole raisata finants- ega inimressurssi. Iga Maarjamaal olev pea on tähtis,“ lausus 39-aastane endine jalgpallur, kes esindas oma parimatel päevadel Liverpooli.