Kalev/Cramo meeskonda tabas tähtsa euromängu eel tagasilöök

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask ütles Delfile, et kahjuks ei jõudnud nad viimati Mehhiko kõrgliigas Dorados de Chihuahua meeskonnas mänginud Clarance’i klubivahetust õigeks ajaks registreerida.

„Kuna me alles nädalavahetusel selle mängija leidsime, hakkasime FIBA luba (Letter of Clearance) taotlema, aga paraku nädalavahetusel keegi väga ei tööta ja meil on Mehhikoga ajavahe ka 8-9 tundi. Omalt poolt saime küll pühapäeval kõik asjad välja saadetud ja jäime esmaspäeva hommikut ootama, et asjad liikuma hakkaks,“ selgitas Kask asjaajamist. „Me pidime esmaspäeval kella 17-ks mehe üles andma. Meie uus mees maandus kell 12 ja läks kohe arstlikku kontrolli, läks trenni ja dokumendid said saadetud. Saime räägitud ka eelmise klubiga ja Mehhiko alaliiduga, aga kui meie mõistes oli kell 17, siis neil [Mehhikos] oli alles hommikul 8-9.“

Kalev jõudis ka rahvusvahelise korvpalliliiduga väikse ajapikenduse osas kokkuleppele, ent kasu sellest ikkagi ei olnud.

„Saime veel FIBA-st veidi pikendust, et kui see kinnitus kell 18 tuleb, saavad läbi näppude vaadata, aga seda ei tulnud. Endine klubi tegi ka omalt poolt kõik ära, aga siis jäi see kuskile FIBA süsteemi kinni. See oli ka meie jaoks üllatus, tavaliselt käivad need asjad kiiremini. Paraku oli seal mitu kihti, kes pidid seda üleminekut kinnitama ja midagi ei ole teha, me ei jõudnud,“ sõnas Kask.

FIBA kinnitus Clarance’i klubivahetuse kohta tuli täna pärastlõunal. Kuna Rootsi koondislane homme mängida ei saa, ei hakatud talle ka eraldi lennupiletit võtma.

Kalev/Cramo reisib Prantsusmaale kümne mehega, kellest üks on vigastust raviv Hugo Toom.

„Toom on meil lihtsalt kaasas, tema ei mängi. Kümme meest peab nimekirjas olema, et trahve vältida. Kuna Hugo jaoks olid juba varasemalt piletid ostetud, siis ta teeb reisi kaasa ja on platsi kõrval meestele abiks,“ lisas Kask.

Clarance teeb Kalevi eest debüüdi laupäeval, kui mängitakse Pärnu Sadamaga.