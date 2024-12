Kalev/Cramoga liitus Rootsi koondislane

Rootsi koondislane Clarance on kohalikule korvpallisõbrale tuttav nimi ülemöödunud hooajast, kui ta mängis Riia VEF’i eest ning muuseas kostitas Kalev/Cramot Eesti-Läti ühisliiga Final four poolfinaali mängus 25 punktiga.

Rootsi rahvuskoondisi on Clarance esindanud nii U16, U20 vanuseklassis kui ka meeste koondises.

Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok nendib, et Clarance’i toomisega meeskonda üritati teha pigem turvaline valik.

„Tõime mängija, kes on meile tuttav ning tuttav liigadega, mida mängime. Elijah’al peaks olema piisavalt kvaliteeti, et aidata meid nii FIBA Europe Cup’is kui loomulikult Eesti-Läti liigas. Ta on heade füüsiliste omadustega, atleetlik skoorer. Tuleb meile Mehhikost hea mängupraktika pealt,“ ütles Reinbok.