Eestlannast saab FIA ralliosakonna uus juht

„Mul on väga hea meel astuda uude rolli FIA Road Sport osakonna nooremdirektorina ja seda ajal, mil meie spordiala on kasvamas ja muutusi läbimas,“ sõnas Abel pressiteate vahendusel. „See on unikaalne võimalus kasvatada konkurentsi ja tõsta populaarsust rohujuure tasandil. Rallisport ja off-road võistlused on alati minu kireks olnud. Ootan väga FIA meeskonna ja meie partneritega koostööd, et leida innovatiivseid, kaasavaid ja jätkusuutlikke lahendusi, mis määravad meie spordi tuleviku.“

FIA peadirektor Alberto Villareali sõnul on Abeli üheks peamiseks eesmärgiks just WRC sarja arendamine. „Mul on väga hea meel, et Emilia selle rolli üle võtab. Oleme spordi arengu mõttes praegu pöördelises ajas ning Emilial on suured kogemused rallis ja off-road võistlustel. Ta on väga oluline lüli meie plaanis ehitada parem tulevik. Tal on minu täielik tugi ja seda eriti asjades, mis puudutavad WRC-sarja,“ kõlasid Villareali mõtted.