Eestlane võtab MM-rallidel üle legendaarse Michèle Moutoni ohutusdelegaadi töö

Olenevalt rallidest, kuid näiteks Kreekas on olemas ka ohutus helikopter, kes läheb vajadusel olukorda lahendama ja sealt pilti edastama. Sellise mittekorrektse käitumisega rajaääres panevad inimesed ohtu katse toimumise ja neid on korduvalt ju nii seisma pandud, kui ka ära tühistatud. Selle aasta Poola MM-ralli on see, mis on hea näide sellest, et mis siis juhtub.

Eelkõige ikkagi ralliohutuse tavapärane A ja O ehk turvalisus ennekõike ja monitoorimine on katse olukorra osas pidev. Kui ohutusauto on andnud kuskil lisajuhised, et palun olge seal või ärge liikuge sinna, siis see kõik on tehtud mitte fännide kiusamiseks vms, vaid selleks, et kõik saaks toimuda võimalikult ohutult. Me saame väga hästi fännidest aru, et mida lähemal saab rajale olla, seda parem vaadata on, kuid piisava distantsi hoidmine on turvalisuse osas eluliselt oluline. Kui me räägime näiteks kruusarallidest, siis täna on igal kruusaetapil olnud juhtumeid, kus keegi saab kiviga pihta. Tänased Rally1 autod ja ka Rally2 autod on nii võimsad ja rataste alt lendavad kivid kaugele. Täna on meeskondadele edastatud palve, et uuel hooajal oleks võimalike kivide lendamine rahvasse rohkem piiratud olla, mis tähendab, et tõenäoliselt tulevad tagasi porilapakad. See on olnud arutusel ja selle probleemiga tegeletakse tehnilise komisjoni poolel.