DELFI VIDEO | Arstidelt meeldiva üllatuse saanud Hugo Toom: teadmatuses oli ikka päris raske olla

„Tegelikult see mäng oli täpselt aasta pärast mu teise põlve operatsiooni. Oli põlve ülesirutus, mis on väga rõve. Emotsioonid tulid kiiresti ajju ja eks inimene tahab alguses kõige hullemaks valmis olla. Järgmine päev olin ka veel teadmatuses ja see oli ikka päris raske, aga kui arstilt tulid positiivsed uudised, siis läks tuju rõõmsamaks,“ lausus Toom.

Kas need vigastused on Toomi ka kuidagi väljakul ettevaatlikumaks muutnud? „Minule pole varem põlvetraumad suurt jälge jätnud, et kardaksin midagi teha. Pigem on see, et kui midagi juhtub, siis kipun vigastusi üle mõtlema,“ selgitas Toom.