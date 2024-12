VIDEO | Kasper Suurorg sai võika põlvevigastuse. „Tundub, et midagi olulist läks katki“

Nimelt vigastas Suurorg avapoolaja viimasel rünnakul on põlve sedavõrd rängalt, et pidi väljakult lahkumiseks kasutama tiimikaaslaste tuge. Tondiraba jäähallis Suurorg kohtumist lõpuni ei näinudki, sest pärast poolaega toimetas füsioterapeut Priit Lehismets ta haiglasse.

Delfil õnnestus pärast kohtumist tabada teine Kalev/Cramo füsioterapeut Henriette Porila, kelle sõnul on Suurorgi vigastus pigem tõsine. „Praegu ei saa me muidugi veel midagi kindlalt väita ja homme oleme targemad, aga tundus, et midagi olulist läks katki. Jalale sai ta küll ise toetuda, kuid ACL (eesmine ristatiside) vigastus on tõenäoline,“ sedastas Porila.