Tiitlit jahtiv Jari-Matti Latvala loodab järgmisel aastal soomlanna abile

Latvala on järgmisel hooajal Toyota WRC meeskonnas vaid poole kohaga tiimijuht, sest osaleb 2025. aasta EM-sarja Historic-klassi võistlustel.

„Kui lähete rallit sõitma, on teil vaja kaardilugejat. Järgmisel hooajal on minu kaardilugejaks Janni Hussi,“ avaldas Latvala, et järgmisel hooajal loeb talle kaarti 33-aastane soomlanna.