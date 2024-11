Toyota rallitiim teatas järgmise hooaja koosseisu, Kankkunenist saab asepealik

„Mul on olnud tore aasta, aga see andis palju motivatsiooni, et nüüd kogu hooaeg kaasa sõita ja koos Jonnega [Halttunen] tiitleid jahtida,“ lausus soomlane pressiüritusel.

Kankkunen hakkab Latvala kohuseid täitma

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala rääkis hiljuti, et ta on järgmisel hooajal Toyota WRC meeskonnas vaid poole kohaga tiimijuht, sest osaleb 2025. aastal autoralli EM-sarja Historic-klassi võistlustel.

Nüüd kinnitas ka Toyota, et 65-aastane Juha Kankkunen on mees, kes hakkab Latvala äraoleku ajal tiimijuhi kohuseid täitma.

„Mul on Akio Toyodaga head suhted ja oleme eelmistel aastatel näidisvõistlustel koos sõitnud. Jari-Matti on samuti hea inimene, kellega on lihtne suhelda, Olen õnnelik, et saan nendega tihedamat koostööd teha ja meeskonda aidata,“ lausus neljakordne maailmameister Kankkunen.