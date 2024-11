Latvala: Neuville oleks hull, kui läheks riskima. Ta sõidab Jaapanis esiviisiku kohale

Enne homme algavat Jaapani rallit juhib Hyundai meeskondlikus arvestuses Toyota ees 15 punktiga.

„Kolmapäeval istume maha ja räägime asjad läbi. Fakt on see, et nüüd tuleb meil võidu peale sõita. Nüüd lihtsalt pole muid eesmärke. Meile ei piisa siin muudest kohtadest. Peame suutma võita laupäevase ralli ja peame suutma võita ka pühapäeva. Lisaks peame suutma võita Power Stage’i,“ rääkis Latvala, vahendab mtvuutiset.fi. „Nüüd oleme punktis, kas kõik või mitte midagi.“

Soomlane usub, et kuna Neuville`il on individuaalses arvestuses Ott Tänaku ees juba 25-punktiline edumaa ning Toyota meestel pole enam midagi kaotada, annab see neile väikse eelise.

„Neuville oleks hull, kui ta sellises olukorras kõrge riskiga sõidaks. Kindlasti võtab ta eesmärgiks sõita esiviisikusse,“ leiab Latvala. „Kui juhtub, et [meie sõitjate ja Neuville`i] vahele jäävad ka teised sõitjad, näiteks Adrien Fourmaux (M-Sport), kes on sel hooajal hästi sõitnud, siis see aitab meid päris kõvasti. Mida rohkem autosid vahele jääb, seda parem.“

Jaapani ralli algab neljapäeval. Vaata ajakava siit.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada