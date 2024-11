TÄNA OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis üritab räsitud Slovakkia vastu Rahvuste liiga väärikalt lõpetada

Slovakkia koondis on Rahvuste liiga viimase kohtumise eel korralikult räsitud, kuna mängukeelu tõttu ei saa meeskonda Eesti vastu aidata esiväravavaht esiväravavaht Martin Dubravka ja meeskonna kapten Milan Škriniar. Samuti ei saa teisipäeval väljakule joosta Hellas Veronas klubileiba teeniv Ondrej Duda.

Lisaks puuduolevatele mängijatele on koguni kaheksal Slovakkia koondislasel eelnevast viiest kohtumisest all kollane kaart, mistõttu on sunnitud peatreener Francesco Calonza, kes ka ise jääb kollaste kaartide keelu tõttu mängust eemale, tegema veelgi rohkem vangerdusi.