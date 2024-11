DELFI BRATISLAVAS | Eeldatav algkoosseis. Sheini kahvatu esitus võib ukse avada Vetkalile. Kas võimaluse saab ka Kristal?

Nii Eestil kui ka Slovakkial pole Rahvuste liiga viimase kohtumise eel midagi kaalul. Slovakid on 10 silmaga kindlustanud alagrupi teise koha ja neil pole võimalust ei tõusta ega langeda, Eesti lõpetab kindlalt grupi kolmandal real, kuna Aserbaidžaani edestatakse kolme punktiga ning omavaheliste mängude võrdluses on soodsamas seisus sinisärgid.

Selle tõttu, et kohtumisel puudub igasugune kaal, on mõlema koondise peatreenerid lubanud teha algkoosseisus mitu muudatust. Üks neist on sunnitud, kuna Henri Anier jääb kollaste kaartide tõttu kohtumisest eemale. Kuid värskeid jalgu lubas Eesti koondise loots pressikonverentsil öeldu põhjal tuua sisse teisigi. Kes saab Eesti aja järgi kell 21.45 algavas kohtumises võimaluse?