Tarmo Kink aseritega mängust: teist poolaega vaatasin ämbriga, sest vahepeal pidi oksendama

Kuigi Eesti meeskond täitis viigiga oma eesmärgi, jäädes Rahvuste liiga C-divisjoni püsima, oodanuks Kink just teisel poolajal märksa paremat esitust.

„Palli valdamine oli teine poolaeg 83:17% (Aserbaidžaani kasuks). Me võime kõike rääkida, aga kuidas sa lähed järgmisele mängule, kui sa aserite vastu istud konkreetselt trammi all. Me ei suutnud nelja söötu omavahel teha!“ kritiseeris Kink.