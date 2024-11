BLOGI JA FOTOD | Eesti jalgpallikoondis pidas võõrsil Aserbaidžaani survele vastu ja täitis eesmärgi

„Esimesel poolajal mängisime küllaltki hästi, aga teisel poolajal alla igasugust arvestust,“ rääkis Eesti koondise kapten Karol Mets ETV2 otse-eetris. „Ütleks, et teine poolaeg oli isegi kohutav. Aga mängisime tulemusele ja see oli täna kõige tähtsam. Selles osas on kõik hästi, jääme C-liigasse püsima, mis oli meie eesmärk. Aga mängupilt ei kannatanud teisel poolajal üldse kriitikat.“