„Kõik armusid sel nädalal Vladimirisse. Talle anti mitmeid hüüdnimesid nagu Jõuluvana või Gambledore... Aga ta ei andnud pärast võitu meile intervjuud, kuigi proovisime festivali ajal teda mitu korda tabada,“ rääkisid saatejuhid pärast Tritoni festivali lõppu. „Ometi jättis ta meile hotelli märkmepaberid, millel on kirjas pokkeris edu saavutamise saladused.“

Oma kirjutise lõpetas Korzinin humoorika allkirjaga: „Jõuluvana, kes teeskleb, et on Vladimir.“

See tõi saatejuhtidele näole suure naeratuse. „Kuidas me seda tüüpi nüüd isegi veel rohkem ei armasta?“ kilkas üks. Teine lisas: „Kas me kohtasimegi just päris jõuluvana?“