„Fenomen, kes pani kogu maailma pokkeriüldsuse kihama.“ Kes on mõne päevaga 7 miljonit eurot võitnud Eesti mängija Korzinin?

Kuigi Korzinin on mänginud muuhulgas ka Eestis toimuval Kings of Tallinn pokkerifestivalil, siis suures pildis on ta nii siinmail kui ka maailmas nii-öelda mees metsast. „Paldiskist pärit poiss, kes tonkab eesti keelt, aga kes on peamiselt elanud välismaal. Räägitakse, et ta on oma ärid maha müünud ja nüüd naudib elu,“ kirjeldas Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni president Laur Sibold.