OTSE DELFI TV-s | Rae Spordikool/VIASTON võõrustab TÜ/Bigbanki

Rae Spordikool/VIASTON hoiab turniiritabelis praegu esikohta. Kuue kohtumisega on teenitud viis võitu ja saadud üks kaotus. Punkte on neil koos 16. TÜ/Bigbank on seitsme matšiga kogunud 13 punkti, mis annab pingereas viienda koha. TÜ/Bigbank on kogunud neli võitu ja saanud kolm kaotust.