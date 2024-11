Meenutades Rein Jalakut, kelle abiga tõusis Eesti korvpall mudast kullale

Meie seast lahkunud spordiarst Rein Jalak oli legend, kelle täht lõõmas eelmise millenniumi lõpus ja uue alguses, kui ta juhtis Tippspordi Uuringukeskust ja Spordimeditsiini Sihtasutust ning oli Eesti koondise arst kolmedel olümpiamängudel. Suurima tähelepanu pälvis Jalak aga sellega, et andis võimsa panuse Tallinna Kalevi korvpallimeeskonna ülesehitamisse, tänu millele tõusti esmalt mudast, siis võideti 1991. aastal Nõukogude Liidu meistritiitel ning järellainetusena tuli Eesti koondis kaks aastat hiljem EM-il kuuendaks.

„Sellist meest praegu enam pole, keegi teine ei oleks suutnud ära teha seda tööd, mida ta Kalevi ja Eesti koondisega tegi,“ ei olnud Kalevi ja koondise endine peatreener Jaak Salumets kiitusega kitsi. „Jalak oli spordifüsioloog ja spordiarst rõhuga sõnal „spordi“. Ta tundis korvpalli ja teisigi alasid põhjalikult, samuti sporditeadust ning sidus kõik omavahel tulemuslikult kokku. Ja mis peamine, Rein oli praktik, viis asju reaalsesse ellu. Olen väga õnnelik, et sain temaga koostööd teha ja et ta aitas meil jõuda sinna, kuhu jõudsime. Ega mul pole muud öelda kui et tehke järele.“