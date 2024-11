Hispaania portaal: Karl Jakob Hein on Manchester Unitedi huviorbiidis

Portaal kirjutab, et 22-aastane Hein on endale Real Valladolidis mängides kiiresti nime teinud ja head esitused on eestlase viinud tippklubide radarile. „Arsenalist laenul olev eestlane on La Liga tempoga kiiresti kohanenud, demonstreerides suurepäraseid reflekse ja väga head reaktsioonivõimet,“ seisab hispaanlaste artiklis.

Fichajes märgib, et äsja uue peatreeneri [Rúben Amorim] saanud ja meeskonda üles ehitav Manchester United otsib ka uut väravavahti, kes pakuks praegusele esinumbrile André Onanale konkurentsi. Tottenham Hotspur kaalub aga Heina palkamist oma pikaajalise projekti raames.

Mõlemad Inglise tippklubid näevad eestlast huvitava võimalusena nii tema nooruse, potentsiaali kui ka suhteliselt madala kulu tõttu võrreldes teiste rahvusvahelise tasemega väravavahtidega.

Varem on spekuleeritud, et Arsenal oleks valmis Heina müüma 15 kuni 20 miljoni euro eest. Lisaks Tottenhamile olevat eestlasest huvitatud ka teine Arsenali linnarivaal, Chelsea. Sellest on lisaks Fichajesile kirjutanud ka Prantsusmaa väljaanne Sport.fr.

Fichajes lisab, et 20 miljonit poleks Manchester Unitedi ja Tottenhami jaoks mingi probleem, et see Heina eest välja käia.

Hein mängib hetkel Valladolidi ridades ühe aasta pikkuse laenulepingu alusel. Heina ja Arsenali lepingu pikkus on seni saladuseks jäänud. Eestlase eelmine kontraht pidi lõppema tänavu suvel 30. juunil. 24. juunil andis aga Londoni suurklubi teada, et nad on Eesti koondise väravavahiga kontrahti pikendanud, ent täpsemaid üksikasju ei avaldatud. Ilmselt on tegemist pikema kui vaid aastase lepinguga, sest vastasel juhul poleks Heina laenule saadetud.

Eile tegid Real Valladolid ja Hein La Ligas Bilbao Athleticu vastu 1:1 viigi. Valladolidi kontol on 13 mänguga üheksa punkti, millega ollakse Hispaania kõrgliigas eelviimasel kohal.