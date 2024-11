Karl Jakob Hein ja Real Valladolid jäid Hispaania kõrgliigas valusal viisil võiduta

Valladolid ei suutnud edu aga lõpuni hoida. Külalised Bilbaost teenisid mängu neljandal üleminutil karistuslöögi. Inigo Ruiz de Galarreta tsenderdas palli trahvikasti, kust Gorka Guruzeta selle võrku suunas. Taas algkoosseisu kuulunud Karl Jakob Hein sai küll löögile näpud vahele, aga mitte piisavalt ning pall maandus ikkagi võrgus. Kuna kõnealune värav oli ühtlasi Bilbao ainus raamidesse läinud löök, ei saanud Hein täna kirja ühtegi tõrjet.

Napilt võiduta jäänud Valladolidi kontol on 13 mänguga üheksa punkti, millega ollakse Hispaania kõrgliigas eelviimasel kohal. 22-aastane Hein on kõikides voorudes saanud kirja täismängu. Tänavune Copa del Rey võitja Bilbao on 20 punktiga kuues.