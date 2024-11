Jutt Toyota rallitiimi uuest pealikust tegi Latvala nõutuks

Latvala teatas nädala alguses, et kavatseb 2025. aastal teha FIA EM-sarja Historic-klassi võistlustel kaasa kogu hooaja. See tähendab, et kõikidel WRC-etappidel teda kohal pole.

„Jutt, nagu tahaksin ainult poole kohaga Toyota tiimijuhiks jääda, pole päris tõene. Ütlesin ainult seda, et tahan Historic-sarjas senisest rohkem võistelda. Monte Carlo ja Rootsi WRC-etappidel olen kindlasti kohal. Historic-sarja kalendrit pole veel avaldatud. Kui asi ametlikuks saab, vaatame jooksvalt, kuidas ma enda sõitude kõrvalt tiimijuhi ülesandeid täita saan,“ rääkis Latvala Soome rahvusringhäälingule.

Eile kirjutas Soome meedia, et Latvalaga hakkab Toyota tiimipealiku kohustusi jagama neljakordne maailmameister Juha Kankkunen. Allkirju veel paberil ei ole, aga Soome meedia andmetel on see vaid vormistamise küsimus. Seda kinnitas ka 65-aastane Kankkunen ise.

Latvalale tuli selline uudis aga ootamatult. „Juha on aidanud rallidel Toyota brändi promoda, aga see, et ta hakkaks tiimi juhtima, on minu jaoks täiesti uus asi. Meie (Toyota - A.K.) pole selle kohta midagi öelnud,“ lausus ta.

Kes ja kuidas Toyota MM-tiimi juhtima hakkab, peaks selguma 21.-24. novembrini peetava Jaapani ralli ajal.