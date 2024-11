Soome meedia: neljakordsest maailmameistrist saab Toyota rallitiimi pealik

Latvala kinnitas hiljuti, et ta on järgmisel hooajal Toyota WRC meeskonnas vaid poole kohaga tiimijuht, sest osaleb 2025. aastal autoralli EM-sarja Historic-klassi võistlustel.

„Järgmisel hooajal toimub 14 rallit, millest koguni kuus on väljaspool Euroopat. Seega tuleb väga palju reisimist. Sooviksin rohkem Euroopas olla, et ei peaks kõigil rallidel kohal käima,“ lisas Latvala.

Nüüd kirjutab MTV, et 65-aastane Kankkunen on mees, kes hakkab Latvala äraoleku ajal tiimijuhi kohuseid täitma.

„Ma ei saa eitada, et sellest on tõesti juttu olnud, aga ma ei oska praegu rohkem midagi öelda. Lähen praegu Jaapani MM-etapile ja ma eeldan, et sel teemal tuleb ka mingi koosolek,“ rääkis Kankkunen Soome meedias. „Ma tunnen tegelikult meeskonda hästi ja lõppude lõpuks oleks see auväärne missioon, millest pole viisakas keelduda. Seega tuleb pensionil olles tööd rügada.“