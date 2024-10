Kalev/Cramolt sauna saanud Prantsuse klubi president vabandas, peatreener jätkas Rannula kirumist

„Kallid toetajad. Tahaksin reageerida meie teisipäevasele mitte-mängule Kalevi meeskonna vastu. See on selline matš, mida on raske selgitada, kuid meeskond peab sellele reageerima reedel La Rochelle’iga kohtumises, sest ühes matšis võime ebaõnnestuda, aga järgmises enam mitte,“ teatas Rivoal ja lisas: „Kõik klubi töötajad on mängijate taga, et leida õiged sõnad ja suunata nad tagasi õigele teele. Ka mulle tegi see vääritu esitus haiget ja ma julgustan teid sel reedel, 1. novembril kell 20.00 meid toetama tulema üliolulises mängus. Mängijad on meile kättemaksu võlgu! Kohtumiseni reedel.“