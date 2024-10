DELFI VIDEO | Kalev/Cramo vastase treener sai Heiko Rannula peale pahaseks ja keeldus kätlemast

„Ma ei tea, kas ta polnud kursis, aga üritasin selgitada, et praegu on punktivahe veel ülioluline. Meil on alagrupis (Szekesfehervari) Albaga veel kõik lahtine. Kui jääd teiseks, hakkab mängima üldine korvide vahe ja iga punkt on arvel. Minu arust pole siin isegi mingit teemat. Muidugi arusaadav, vastane oli koduväljakul teinud kehva mängu ja oli frustratsioon. Liiga palju sellele tähelepanu ei pööra,“ lausus Rannula.