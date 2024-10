UFC superstaar Ilia Topuria näitas tiitlimatšis võimu ja nokauteeris järjekordse vastase

Topuria alistas tiitlimatšis ameeriklase Max Holloway kolmanda raundi nokaudiga. Topuria tabas Holloway’d vasaku käega nii tugevasti, et ameeriklane kaotas tasakaalu ja kukkus. Seejärel lõpetas Topuria matši löökidega vastu Holloway pead.

27-aastane Topuria on nüüd profina pidanud 16 matši ning need kõik ka võitnud. Seni on ainult kaks vastast suutnud temaga ringis lõpugongini vastu pidada.