UFC vs. El Clásico. Gruusiast pärit superstaar keerab Hispaania spordiloogika pea peale

Kõigile selge, et Hispaania on jalgpallimaa. Eriti suurt tähelepanu saab kohalik kõrgliiga La Liga, sest vastamisi lähevad Madridi Real ja FC Barcelona. El Clásico on sealsetele vutisõpradele aasta kõige olulisem vastasseis. Pall pannakse Madridis mängu laupäeva õhtul kell 22.00. Hispaania vutihuvilised on aga kimbatuses. Nimelt peetakse samal ajal ka UFC sulgkaalu tiitlimatš. Tiitlikaitsjana astub ringi grusiin Ilia Topuria, kes on Hispaanias Reali ja Barcelona ässadega samas suurusjärgus superstaar. Just seetõttu lubaski Topuria La Liga presidendi Javier Tebase järgmisena nokauti lüüa. Kuna Topuria on Hispaanias tõeline staar, tuli Tebasel sellele ähvardusele ka kohe reageerida.