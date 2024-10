VIDEO | Tuline Keila derbi: peatreenerite Pahvi ja Sõbra vahel läks ütlemiseks

Keila KK-d juhendav Sõber jäi Delfiga rääkides kidakeelseks ning ütles, et ei mäleta täpselt, mille üle nad arutlesid.

„Midagi me seal seletasime ja ütlesime üksteisele, aga täpselt ei mäletagi,“ sõnas Sõber. „Igatahes midagi erilist ei olnud. Me saame omavahel kenasti läbi, mingit probleemi ei ole. Aga kired lähevad välja küll sellises mängus ja siis ütled midagi, aga kõik on normaalne.“

Lisaks soovitas Sõber Pahvilt küsida, mille üle nad täpselt vaidlesid.

Pahv ütles Delfile, et ei taha samuti üksikasjadesse minna ning kinnitas, et tema läbisaamine Sõbraga on hea.

Delfi on kuulnud üht spekulatsiooni, mille kohaselt algas see vaidlus sellest, et Sõber ütles Pahvile, et just tänu temale tuli spordihall rahvast täis.