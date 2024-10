TIPPHETKED JA FOTOD | Tulisest Keila derbist väljus kindla võitjana Coolbet

„Esimestes mängudes oleme näidanud korralike esitusi. Treeningute põhjal tundub, et meeskonna vorm ja mäng liiguvad tõusvas joones. Graafik on siiski tihe ja seepärast tuleb loota, et peatselt on kõik olulised mängijad rivis. Seni pole me nii-öelda õiges koosseisus saanud pidada ühtegi kohtumist. Korvpallikooli vastu on oluline olla agressiivne nii rünnakul kui kaitses ning hoida kinni kokkulepitud asjadest. Kui saame nende detailidega hakkama, on kõik hästi,“ rääkis Keila Coolbeti peatreener Peep Pahv enne kohtumist.