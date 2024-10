DELFI VIDEO | Sildaru dokumentaalfilmi režissöör Helen Lõhmus lahvatanud draamast: naljakas on see, et Henry ja Tõnis pole ju filmi näinud

Kelly Sildarust hakati filmi tegema juba 2016. aastal. Kui tol hetkel oli plaanis teha linateos freestyle-suusatamise imelapsest, siis aastatega filmi fookus muutus, kuna Slidaru soovis ära rääkida enda loo. Kas tol hetkel oli mõttes ka dokumentaalfilmi tegemise pooleli jätmine?

„Ei saa öelda, et tekkis, kuna on lugu, mida jutustada. See muutus just filmitegija jaoks põnevamaks. Kindlasti oli väga suure väljakutsega, kuid ma naudin neid ja neile tuleb julgelt vastu astuda,“ sõnas Lõhmus.

Filmi režissöör jätkas: „Jah, see kõik hirmutas. See on ju mu debüüt režissöörina ja kuidas sa võtad sellise raske teema. Aga tänu Eesti ägedatele naistele sai see asi valmis tehtud. See lugu pidi päevavalgust nägema. Tegu on olulise teemaga, millest tuleb rääkida.“

Sildaru enda sõnul on ta filmi lõpptulemusega rahul, kuna see räägib tema lugu. Kuidas on lood Lõhmusega?

„Keeruline küsimus... Võtsime materjalist, mis meil käes oli, maksimumi. Kui peaks uuesti seda alustama, siis kindlasti teeks asju teistmoodi. Juba salvestaks materjali teistmoodi, kuna see polnud filmitud pikaks kulgemiseks,“ vastas Lõhmus.

Vaata lisaks videost, mida arvab Lõhmus Henry Sildaru esmaspäeval tehtud postitusest!