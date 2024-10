Kelly Sildaru filmi pärast pöörduti andmekaitsesse. Henry Sildaru: Kelly, palun võta mind enda filmist välja!

„Nüüd ilmuvast dokumentaalfilmist, mis kohe Eesti ekraanidele peaks jõudma - „Kelly, kellegi teise unistus“. Olen püüdnud aru saada, miks minu õele on sellist dokumentaalfilmi vaja, kus on palju väikeseid ja keskmisi valesid, mõned suuremad ka,“ kirjutas Henry Sildaru täna hommikul Facebookis .

„Kelly jätkab suusatamist ja olümpia poole liikumist ka täna, 2022. aasta sporditähtede gaalal oled maininud kogu Eesti rahva ees oma unistuste poole liikumisest. Kelle unistus see siis on või oli?“ küsib 18-aastane Henry.

Kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile

Ta lisab, et paraku on Kelly kasutanud oma filmis luba küsimata ka tema ja isa filmitud kaadreid.

„Olen koos isaga pöördunud kirjalikult Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole, saatsime vajalikud teatised filmi tegijale, et filmist „Kelly, kellegi teise unistus“ võetakse välja kaadrid, mis on minu ja isa poolt filmitud, minu ja isa nägu ja hääl ja me saime vastuseks produktsioonilt, et selliseid dokumentaalfilme võib meist teha meie õigusi rikkudes täna igaüks? Kuidas on see meie väikses Eestis võimalik?“ imestab Henry.