Tuntud rallihääl kiitis Tänakut: tiimijuhi sõnum ei teinud olukorda lihtsamaks, aga ta sai sellega väga hästi hakkama

Tänak võitis Kesk-Euroopa ralli Toyota mehe Elfyn Evansi ja tiimikaaslase Thierry Neuville ’i ees. „See oli väga keeruline nädalavahetus Tänaku jaoks, kes pidi leidma tasakaalu soovi vahel suruda sõitjate tiitli nimel ja vajaduse vahel sõita veidi reserveeritumalt, et aidata Hyundai meeskondliku tiitlini,“ kirjutas Clark DirtFishi veergudel.

Clark tõi välja, et eestlase sõidurütmi rikkus Hyundai pealiku Cyril Abitebouli laupäevahommikune sõnum võtta asja veidi rahulikumalt. „Ta võib kohati tunduda üsna keeruline inimene, aga pole kahtlustki, et ta teab, mida teha. Ta on intelligentne sõitja, kes kogemustes kellelegi alla ei jää,“ arutles Clark. „See, kuidas manageerid sõitjaid nagu Tänak ja Neuville, näitab, kui hästi tiimil läheb. Abiteboul paneb üheksal juhul kümnest täppi, aga laupäevase kõne sean ma kahtluse alla.“