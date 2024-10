Latvala kirus halba õnne: oli taas must pühapäev

„Oli taas must pühapäev, sel sügisel juba kolmandat korda, kui võtta arvesse ka Jyväskylä ja Kreeka võistlused. Ilm läks pimedaks ja õhkkond oli nukker,“ tunnistas Latvala ralli järel, vahendab Ilta-Sanomat.

„Individuaalne meistritiitel on nüüd kaotatud. Õnneks suutsid poisid veidi [tootjate seisu] päästa. Tugev esitus Takamotolt [Katsuta] ja ka Elfynilt pühapäeval.“

Toyota meeskonna poole kohaga sõitjad Ogier ja Kalle Rovanperä on sel hooajal mõlemad kolm korda katkestanud, mis on meeskonnalt palju punkte röövinud.

„See on külm tõsiasi, selle vastu ei ole midagi teha. Sõidetud on kõvasti, aga siis on ka vigu ette tulnud. Kui kogu programmi kaasa ei tee, tuleb rohkem riske võtta,“ arvab Latvala.