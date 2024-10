VIDEO | Draama! Elektriposti maha niitnud Ogier kaotas Kesk-Euroopa rallil kõik, mis võimalik

Kuna Ogier oli laupäeva õhtuks liidrikohal, jääb ta katkestamise tõttu ilma 18 punktist. Need saab endale laupäeval teisena lõpetanud Ott Tänak (Hyundai). Sõitjate MM-sarja arvestuses Tänaku elu lihtsamaks ei muutunud, sest tiimikaaslane Thierry Neuville teenib samuti kolm punkti juurde (10 asemel 13).

Võistkondlikus arvestuses teenis Hyundai väikese boonuse, aga päris kindlalt Hyundai ennast enne Jaapanis peetavat hooaja viimast tunda ei saa, sest Toyota teine sõitja Elfyn Evans nopib Kesk-Euroopast teise koha punktid (15) ja kolmas sõitja Takamoto Katsuta neljanda koha punktid (10). See jutt kehtib muidugi juhul, kui Tänak, Neuville, Evans ja Katsuta punktikatsel finišisse jõuavad.

Täpsemad seisud selguvad siis, kui juurde liidetakse ka nn. superpühapäeva punktid. Punktikatse eel on sõitjate arvestuses Neuville’i edu Tänaku ees 24 punkti ja võistkondlikus arvestuses juhib Hyundai Toyota vastu 23 punktiga.

Ogier’ heitles Kesk-Euroopa rallil Tänakuga üldvõidu eest. 16. katse järel juhtis eestlane 1,5 sekundiga. Enne kell 14.15 algavat punktikatset on Tänak esikohas kinni, tema edu Evansi ees on 9,4 sekundit.