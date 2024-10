OTSEBLOGI | Kesk-Euroopa ralli: esikolmik mahub 0,8 sekundi sisse, Tänak püsib nende kannul

MM-sarja üldarvestuses on 207 punktiga liider Thierry Neuville, Tänak kaotab talle 29 ja Ogier 41-ga. Neuville kindlustab endale MM-tiitli, kui ta etapi järel edestab teist kohta enam kui 30 silmaga. Veidi tasavägisem on seis tootjate arvestuses, kus Hyundai edu Toyota ees 17 punkti.