Hyundai boss Neuville`i ja Tänaku tiitliheitlusest: mulle isiklikult see probleem meeldib

Hyundai kaotas küll eelmise Tšiili ralliga Toyotale punkte, kuid püsib meeskondlikus arvestuses esikohal, edestades Jaapani autotootja meeskonda 17 punktiga.

Sõitjate tiitliheitluses on Thierry Neuville edu teise Hyundai piloodi Ott Tänaku ees 29 punkti. Parima Toyota mehena on Sebastien Ogier kolmas ning kaotab Neuville`ile 41 silmaga.

Demaison tunnistas ralliportaalile DirtFish, et Tšiilis nad ei läinudki pühapäeval väga suuri punkte jahtima.

„Me ei vaadanud tegelikult pühapäevaseid punkte. Mõnikord, kui lähed liiga suurt võitu püüdma, kaotad liiga palju. Nii et see on koht, kus me täna seisame,“ sõnas tehniline direktor.

Tšiili kruusarallil töötas stardikoht Neuville’i ja Tänaku kahjuks ning ka teeolud ei sobinud Hyundai masinale, kuid Demaison on kindel, et nad saavad Kesk-Euroopa ja Jaapani asfaldil töö tehtud. Ühtlasi usub ta, et Neuville’i soov kindlustada kiiresti sõitjate maailmameistritiitel, ei lähe vastuollu tiimi eesmärgiga Toyota survele vastu seista.

„See on hea probleem, kas pole?“ ütles Demaison kahe oma sõitja tiitliheitluse kohta. „Mulle isiklikult see meeldib, sest see on just selline võitlus, mis mulle sobib. Nende mõlema juhtimine ja mõlema meistritiitli eest võitlemine.“

„Järgmised kaks rallit on asfaldil, seega ootame neid etappe, kus vähemalt reedel on Otil ja Thierry`l väga hea stardipositsioon. Nii et olukord on nende jaoks paljulubav,“ lisas Demaison.

Kesk-Euroopa ralli peetakse järgmisel nädalal, 17.-20. oktoobrini. Hooaega lõpetav Jaapani ralli toimub 21.-24. novembrini.